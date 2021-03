Il cda di Aria si è dimesso in blocco dopo il pasticcio sui vaccini anticovid (Di giovedì 25 marzo 2021) dopo il pasticcio vaccini dello scorso weekend si sono dimessi in blocco - come chiesto dal governatore Attilio Fontana - i membri del cda di Aria , l'azienda regionale per l'innovazione e gli ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 25 marzo 2021)ildello scorso weekend si sono dimessi in- come chiesto dal governatore Attilio Fontana - i membri del cda di, l'azienda regionale per l'innovazione e gli ...

Advertising

pfmajorino : Così si scopre che il cda di #ARIA avvisava dei problemi e delle mancanze #Fontanavattene da tempo. Ma cosa deve capitare ancora? - Agenzia_Ansa : Tutti dimessi, come richiesto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i membri del Consiglio d'Ammini… - SkyTG24 : Vaccini Lombardia, si dimette in blocco il Cda di Aria Spa - AppostaMi : Ma come mai? Funzionava tutto come un orologio... - AppostaMi : Ma come mai? Funzionava tutto come un orologio... -