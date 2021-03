Il caso dei “furbetti della palestra” (Di giovedì 25 marzo 2021) Fluttuano tra le norme anti-Covid previste dai vari dpcm e decreti varati dall’ultimo governo Conte e dall’unico redatto, per ora, da Mario Draghi, andando a intercettare tutte quelle pieghe per tenere aperta la propria attività. Si tratta dei cosiddetti “furbetti della palestra”, fenomeno in grande crescita negli ultimi mesi. Nonostante i divieti previsti, infatti, i provvedimenti hanno escluso dalle chiusure alcune attività (quelle svolte in forma agonista, ma anche quelle che fungono come riabilitazione) dalle chiusure. Ed è lì che il vulnus ha trovato il proprio sfogo, mentre si discute sulle possibili riaperture dopo Pasqua. furbetti della palestra: come hanno aggirato le norme della zona rossa (e non solo) A riportare la vicenda è Il Fatto Quotidiano che ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Fluttuano tra le norme anti-Covid previste dai vari dpcm e decreti varati dall’ultimo governo Conte e dall’unico redatto, per ora, da Mario Draghi, andando a intercettare tutte quelle pieghe per tenere aperta la propria attività. Si tratta dei cosiddetti “”, fenomeno in grande crescita negli ultimi mesi. Nonostante i divieti previsti, infatti, i provvedimenti hanno escluso dalle chiusure alcune attività (quelle svolte in forma agonista, ma anche quelle che fungono come riabilitazione) dalle chiusure. Ed è lì che il vulnus ha trovato il proprio sfogo, mentre si discute sulle possibili riaperture dopo Pasqua.: come hanno aggirato le normezona rossa (e non solo) A riportare la vicenda è Il Fatto Quotidiano che ha ...

Advertising

fattoquotidiano : I GIALLOROSA DOVREBBERO FARNE UN CASO NAZIONALE Barcolla, ma non cade. La Regione Lombardia, governata ininterrotta… - Corriere : In Lombardia i decessi sono più di 30 mila. Il caso dei «sommersi» - Tg3web : Pronta la stretta dell'Unione Europea sull'export dei vaccini. Diventano un caso le dosi AstraZeneca stoccate nello… - zazoomblog : Il caso dei “furbetti della palestra” - #“furbetti #della #palestra” - orsi_rosetta : RT @breath_big: Per ogni soldato decisero di uccidere 10 persone. Per raggiungere la quota necessaria vennero presi anche dei civili che pa… -