Il Cashback ora apre anche alle tessere dei supermercati. Ecco le ultime novità (Di giovedì 25 marzo 2021) Un nuovo tassello per il Cashback. Con l’ultimo aggiornamento dell’app IO, il meccanismo di rimborso sugli acquisti effettuati con pagamenti elettronici apre anche alle carte delle grandi catene di distribuzione e dei supermercati italiani, associate spesso a raccolte punti, sconti e iniziative promozionali per i propri clienti. Così facendo, viene meno la contrapposizione tra queste “carte fedeltà” e le carte elettroniche di pagamento degli istituti di credito-bancari, le uniche per cui inizialmente era attiva la possibilità di rimborso del 10% di quanto speso. Da oggi sarà possibile pagare anche con le carte di diverse catene, come la carta Fidaty oro dell’Esselunga, la carta Più Conad Card di Conad e la Supercard della Coop e, una volta inserite nella sezione “Portafoglio” ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Un nuovo tassello per il. Con l’ultimo aggiornamento dell’app IO, il meccanismo di rimborso sugli acquisti effettuati con pagamenti elettronicicarte delle grandi catene di distribuzione e deiitaliani, associate spesso a raccolte punti, sconti e iniziative promozionali per i propri clienti. Così facendo, viene meno la contrapposizione tra queste “carte fedeltà” e le carte elettroniche di pagamento degli istituti di credito-bancari, le uniche per cui inizialmente era attiva la possibilità di rimborso del 10% di quanto speso. Da oggi sarà possibile pagarecon le carte di diverse catene, come la carta Fidaty oro dell’Esselunga, la carta Più Conad Card di Conad e la Supercard della Coop e, una volta inserite nella sezione “Portafoglio” ...

