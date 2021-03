Il cardinale che critica il Papa sulle coppie gay | “Tutti i figli vanno benedetti”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) Christoph Schönborn, 76 anni,e arcivescovo di Vienna. E teologo domenicano cheFrancesco tiene parecchio in considerazione. Non è d’accordo sul secco no della Congregazione per la Dottrina della Fede alla possibilità di benedire leomosessuali. Ma il testo è stato approvato dal, e alcuni giorni fa ha fatto molto discutere. Grossomodo c’era scritto: la Chiesa non benedice quel peccato, perdona sì. Ma non giustifica il peccato, che tale resta. Ed è questo che ha lasciato un po’ sbalorditi sia gli esterni che i membri interni alla Chiesa. Soprattutto perchéFrancesco ha sempre dimostrato di essere il pontefice aperto al dialogo, all’amore, e – anche – all’innovazione di quelle linee che spesso sanno di vecchio. A volte vecchissimo. E stavolta il...