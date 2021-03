Il Canale di Suez è bloccato | grossi danni all’economia mondiale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Martedì un’enorme nave portacontainer si è incagliata neldi, in Egitto, bloccando il passaggio delle imbarcazioni in una delle rotte commerciali più trafficate al mondo. La nave, dal nome Ever Given, è lunga 400 metri e larga 59. Si teme che possa rimanere bloccata nelper giorni. L’ostruzione che problemi comporta? L’ostruzione del

Il Cairo, 25 mar 17:38 - Il comitato di gestione delle crisi dell'Autorità deldisi è incontrato oggi con un team della compagnia olandese Smit...La navigazione neldiè 'temporaneamente sospesa' fino a quando il cargo Ever Given non sarà rimesso in grado di navigare. A darne l'annuncio e l'Autorità del. L'imbarcazione arenata trasportava merci ...Il comitato di gestione delle crisi dell'Autorità del Canale di Suez (Sca) si è incontrato oggi con un team della compagnia olandese ...Egitto Alert. “Mega-ship a Suez da 20.000 Teu insabbiata di traverso” blocca il Canale in entrambe le direzioni. Milioni di danni (di A. Martinengo) Una nave portacontainer di grandi dimensioni si è ...