Il cadavere di un uomo trovato incastrato in un tombino nel Milanese

(Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Il corpo di unè statoquesta mattina a Cormano, Comune dell'area nord di Milano,in un. Ad intervenire sono stati i carabinieri a seguito di una chiamata al 112 da parte di un passante, che aveva notato il. Quando ha chiamato il numero di emergenza, il cittadino ha anche riferito di aver visto unieri sera intorno alle 23,45, nello stesso posto, vicino alaperto e con una lattina di birra in mano. I carabinieri stanno procedendo all'identificazione poiché l'morto era sprovvisto di documenti. Nessun segno di violenza sul corpo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'evento.

