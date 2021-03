Il 93 | 2% degli italiani usa sempre la mascherina all' aperto

Leggi su agi

(Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Durante la seconda ondata della pandemia, il 93,2%fauso di mascherine quando si trova in luoghi aperti; il 5,9% lo fa spesso. L'84% usa le mascherine, anche in luoghi al chiuso, in presenza di persone non conviventi. Lo rileva l'Istat nel suo ultimo report sul tema, sottolineando come l'uso di questo dispositivo di protezione individuale appaia "più diffuso che in pieno lockdown nazionale, quando ad usare laera l'89,1% della popolazione, prevalentemente per difficoltà di approvvigionamento o perché, non allontanandosi dalla propria abitazione, le persone non ne avevano necessità. L'utilizzo è diffuso in modo trasversale in tutta la popolazione e su tutto il territorio nazionale". Anche sulla percezione di quanto gli altri usino la ...