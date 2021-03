Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Cos’è il Dantedì (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 25 marzo è il Dantedì: Cos’è, come nasce la Giornata dedicata al Sommo Poeta Dante e quali sono gli eventi in programma nel 2021. Il prossimo 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Nel 2021 si celebra inoltre il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, “simbolo e icona della cultura italiana nel mondo e geniale creatore della Divina Commedia, uno straordinario patrimonio popolare non riservato alle élite ma a disposizione di tutti“, come descritto sul sito del Ministero della Cultura. Cos’è il Dantedì Come anticipato, il Dantedì è la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 25è ildì:, come nasce laal Sommo Poetae quali sono gli eventi in programma nel 2021. Il prossimo 25è ildì, la. Nel 2021 si celebra inoltre il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, “simbolo e icona della cultura italiana nel mondo e geniale creatore della Divina Commedia, uno straordinario patrimonio popolare non riservato alle élite ma a disposizione di tutti“, come descritto sul sito del Ministero della Cultura.ildì Come anticipato, ildì è la ...

