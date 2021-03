Ignazio Moser, incidente per il ciclista: volto insanguinato e punti di sutura, come sta (Di giovedì 25 marzo 2021) Il compagno di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, ha avuto una pericolosa disavventura. Il giovane è stato vittima di un incidente. Ecco cosa è successo. L’incidente di Ignazio Moser Loro sono una delle coppie più famose dei social. Ma nella giornata di ieri, Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha spaventato i suoi tantissimi followers. L’influencer e ciclista, infatti, ha postato uno scatto, in una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, con il volto insanguinato. Un taglio molto vistoso al sopracciglio sinistro. Tutto è accaduto a Catania, dove Moser si trovava per l’inaugurazione della 21PadelArena, la prima ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Il compagno di Cecilia Rodriguez,, ha avuto una pericolosa disavventura. Il giovane è stato vittima di un. Ecco cosa è successo. L’diLoro sono una delle coppie più famose dei social. Ma nella giornata di ieri,, compagno di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha spaventato i suoi tantissimi followers. L’influencer e, infatti, ha postato uno scatto, in una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, con il. Un taglio molto vistoso al sopracciglio sinistro. Tutto è accaduto a Catania, dovesi trovava per l’inaugurazione della 21PadelArena, la prima ...

