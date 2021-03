Icardi: “Sono molto felice al PSG e del mio contratto per i prossimi quattro anni” (Di giovedì 25 marzo 2021) Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, che lo ha riscattato lo scorso anno dall’Inter, ha parlato così al sito ufficiale del club francese: “Quando Sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per guadagnarmi la conferma, il primo anno è stato buono. Sono molto felice che il PSG abbia esercitato il diritto di riscatto e che mi abbia fatto firmare un contratto per i prossimi quattro anni. Questo è un motivo di orgoglio per me. Qui mi trovo bene e Sono in una grande squadra: tutto ciò che serve a un giocatore”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Mauro, attaccante del Paris Saint Germain, che lo ha riscattato lo scorso anno dall’Inter, ha parlato così al sito ufficiale del club francese: “Quandoarrivato in prestito ho fatto di tutto per guadagnarmi la conferma, il primo anno è stato buono.che il PSG abbia esercitato il diritto di riscatto e che mi abbia fatto firmare unper i. Questo è un motivo di orgoglio per me. Qui mi trovo bene ein una grande squadra: tutto ciò che serve a un giocatore”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

