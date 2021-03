Ibrahimovic, ritorno in nazionale ed è già show: ennesima zlatanata (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli anni passano ma Zlatan no. Era il 22 giugno 2016 e in campo scendevano Svezia e Belgio. Quella partita, decisa da un gol di Radja Nainggolan all’84’, oltre che ad essere l’ultima di un deludente girone degli Europei francesi, fu anche l’ultima presenza in nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Dopo quasi cinque anni, IZ back. “Sono venuto, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli anni passano ma Zlatan no. Era il 22 giugno 2016 e in campo scendevano Svezia e Belgio. Quella partita, decisa da un gol di Radja Nainggolan all’84’, oltre che ad essere l’ultima di un deludente girone degli Europei francesi, fu anche l’ultima presenza indi Zlatan. Dopo quasi cinque anni, IZ back. “Sono venuto, L'articolo proviene da Inews.it.

