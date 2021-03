I provvedimenti per chi rifiuta il vaccino (Di giovedì 25 marzo 2021) La convivenza nei reparti con personale no vax è tanto più rischiosa nelle Rsa, le strutture che ospitano i pazienti più fragili. Uneba, Unione nazionale di associazioni che gestiscono strutture ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 marzo 2021) La convivenza nei reparti con personale no vax è tanto più rischiosa nelle Rsa, le strutture che ospitano i pazienti più fragili. Uneba, Unione nazionale di associazioni che gestiscono strutture ...

Advertising

brandobenifei : Buon lavoro a @SimonaMalpezzi, nuova capogruppo @pdnetwork al #Senato. La sua determinazione sarà fondamentale per… - sechesi : Sei mesi di campionato e ancora si urla “protocollo carta straccia” ad ogni intervento delle Asl per casi Covid, qu… - gennaromigliore : In pochi giorni il Generale #Figliuolo ha messo in piedi un #PianoVaccini finalmente serio e ha rispettato la prome… - giuliatouch : RT @fulviocerutti: Il gatto Grisù “cacciato” da un treno per errore mentre i proprietari dormivano, l’Enpa diffida Trenitalia: “Occorrono p… - Silvia56997551 : RT @lazampa: Il gatto Grisù “cacciato” da un treno per errore mentre i proprietari dormivano, l’Enpa diffida Trenitalia: “Occorrono provved… -