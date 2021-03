I premiati di Palazzo Chigi

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 marzo 2021) A scorrere i risultati dei vari uffici della presidenza del Consiglio si vede che praticamente tutti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nel 2020. E questo significa ricchi incentivi per i dirigenti statali che già intascano ottimi stipendi. Uno degli obiettivi che doveva raggiungere nel corso del 2020 il dipartimento della Funzione pubblica mirava a «favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo sviluppo di banche dati». Un impegno importante che è stato raggiunto al 100 per cento. Fa niente per le tante critiche piovute sulle amministrazioni per la gestione elefantiaca della burocrazia, specie durante la pandemia. Ma com'è stato raggiunto questo target? «Quattro iniziative realizzate su quattro programmate». Impegno gravoso, non c'è che dire. Esattamente come lo sarà stato quello del dipartimento per la Trasformazione digitale, al ...