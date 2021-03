I nonni come baby sitter e i figli in dad da aiutare mentre lavorano da casa: l’odissea delle mamme lavoratrici escluse da tutti gli aiuti (Di giovedì 25 marzo 2021) “Io ho sempre apprezzato il lavoro da casa, perché è utile e conviene. Il problema arriva quando le scuole sono chiuse. A quel punto cambia tutto”. Alice è impiegata in una multinazionale. Ha due figli, di uno e tre anni. Suo marito lavora in presenza: “E dall’azienda gli hanno detto che non ha accesso al congedo, dato che io sono in smart. Per lo stesso motivo non posso chiederlo nemmeno io: a me sembra assurdo”. Invece funziona così. Il congedo parentale al 50% dello stipendio è permesso alternativamente a entrambi i genitori con figli minori di 14 anni – l’intenzione è evitare di gravare solo su uno dei due, spesso la donna – per tutto il periodo di didattica a distanza. Però non si può chiederlo se è possibile svolgere la professione da casa. La ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti nei giorni scorsi lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Io ho sempre apprezzato il lavoro da, perché è utile e conviene. Il problema arriva quando le scuole sono chiuse. A quel punto cambia tutto”. Alice è impiegata in una multinazionale. Ha due, di uno e tre anni. Suo marito lavora in presenza: “E dall’azienda gli hanno detto che non ha accesso al congedo, dato che io sono in smart. Per lo stesso motivo non posso chiederlo nemmeno io: a me sembra assurdo”. Invece funziona così. Il congedo parentale al 50% dello stipendio è permesso alternativamente a entrambi i genitori conminori di 14 anni – l’intenzione è evitare di gravare solo su uno dei due, spesso la donna – per tutto il periodo di didattica a distanza. Però non si può chiederlo se è possibile svolgere la professione da. La ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti nei giorni scorsi lo ha ...

Advertising

fattoquotidiano : I nonni come baby sitter e i figli in dad da aiutare mentre lavorano da casa: l’odissea delle mamme lavoratrici esc… - NihalAusten95 : Leonardo inizia a limonare con tizio e all'improvviso rido perché ho capito come mai ai nonni la serie non è piaciuta ?? - Sakurauchi_Hime : RT @_foreversissi_: @Angeloman70 @valy_s @Zippo88lrr Ma seppellisciti in casa fino alla morte e piantala di frignare per niente!! Anche i m… - TempeD23 : @NDroghe @annak65649009 @mr_pac @IaconiBiagio @il_gattaccio @GBGuerri @robersperanza No male !!! Un bel mix .... la… - _foreversissi_ : @Angeloman70 @valy_s @Zippo88lrr Ma seppellisciti in casa fino alla morte e piantala di frignare per niente!! Anche… -