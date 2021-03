I musei regionali invitano i cittadini a mandare vecchie foto di Ravenna (Di giovedì 25 marzo 2021) RAVENNA – Cittadini e associazioni sono invitati all’azione comune di raccolta di foto di due tra i monumenti più cari ai ravennati: la basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico. L’iniziativa parte dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna che, in occasione della Giornata del Paesaggio, mira a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati”. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) RAVENNA – Cittadini e associazioni sono invitati all’azione comune di raccolta di foto di due tra i monumenti più cari ai ravennati: la basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico. L’iniziativa parte dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna che, in occasione della Giornata del Paesaggio, mira a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati”.

