Happy birthday, Sarah Jessica Parker! 56 e favolosa (Di giovedì 25 marzo 2021) Siamo state tutte un po' Sarah Jessica Parker, almeno una volta nella vita. Ammettiamolo, chi di noi non ha sognato di conquistare le strade di Manhattan su delle Jimmy Choo dal tacco dodici? Quante di noi hanno sognato di prendere a braccetto la migliore amica e mettersi in fila da Magnolia per lo snack più dolce e glamour di New York? Saremmo bugiarde se dicessimo che non siamo mai state invidiose della vita stilosa e avventurosa di Carrie Bradshaw, e lo saremmo ancor di più se non ammettessimo di amare follemente Sarah Jessica Parker. E forse oggi, 25 marzo, un po' di più: una delle dive del piccolo schermo compie 56 anni e sì, è sempre più favolosa! Samantha Jones lo avrebbe detto così.

