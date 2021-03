H24 | 800 dosi al giorno e muniti di parcheggio Le linee guida di Figliuolo sui centri vaccinali

(Di giovedì 25 marzo 2021) Cambia la bozza sulledi indirizzo organizzativo e strutturale dei puntiterritoriali straordinari. Nel documento che emerge a seguito del confronto delle Regioni con i tecnici del Governo è scomparso il riferimento ai minuti necessari per la somministrazione (che nella precedente bozza era di 10 minuti, esclusa la fase di ‘osservazione’). Cancellati dalleanche i puntimedi, piccoli e mobili, restano solo quelli definiti “di medie/grandi dimensioni”, che saranno in grado di vaccinare 800 persone al: eliminata la voce sugli orari di apertura (erano fissati a 12 ore per i punti medi e grandi) e viene citata solo l’espressione ”>800 vaccinazioni/die”). Nella nuova versione del documento, inoltre, “vengono espressamente fatte salve le necessità organizzative dei ...

