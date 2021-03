Guido Bertolaso è stato scaricato dalla Lega (Di giovedì 25 marzo 2021) C’era una volta l’uomo del fare, quello da cui dovevano passare tutte le idee organizzative per la gestione della pandemia e della campagna vaccinale della Regione Lombardia. Poi qualcosa si è rotto: problemi nel piano di immunizzazione, piattaforma che non funziona e l’amministrazione lombarda che finisce, ancora una volta, nel mirino delle critiche. Protagonista e antagonista di questa vicenda, molto italiana, è Guido Bertolaso. L’uomo dei miracoli, prima incensato dalla Lega, poi messo in un angolo. Il triplo sfogo di ieri è il sintomo di come tra il consulente di Attilio Fontana e i vertici leghisti della Regione Lombardia la situazione sia tutt’altro che rosea. Prima la sfuriata, con tanto di abbandono del colLegamento in diretta, a SkyTg24. Poi l’ironia, fuori luogo, durante la sua visita al ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) C’era una volta l’uomo del fare, quello da cui dovevano passare tutte le idee organizzative per la gestione della pandemia e della campagna vaccinale della Regione Lombardia. Poi qualcosa si è rotto: problemi nel piano di immunizzazione, piattaforma che non funziona e l’amministrazione lombarda che finisce, ancora una volta, nel mirino delle critiche. Protagonista e antagonista di questa vicenda, molto italiana, è. L’uomo dei miracoli, prima incensato, poi messo in un angolo. Il triplo sfogo di ieri è il sintomo di come tra il consulente di Attilio Fontana e i vertici leghisti della Regione Lombardia la situazione sia tutt’altro che rosea. Prima la sfuriata, con tanto di abbandono del colmento in diretta, a SkyTg24. Poi l’ironia, fuori luogo, durante la sua visita al ...

