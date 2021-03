Gucci, nuove sneakers virtuali a soli 12,99 euro (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembra paradossale, ma è proprio così! La storica maison fiorentina Gucci, lancia le nuove sneakers, ad un prezzo folle: 12,99 euro. Peccato però che l’offerta sia virtuale, come le scarpe stesse. Avete capito bene, le nuove sneakers, sono fatte di bit e vettori. Si possono indossare solo sulle piattaforme digitali. Una vera e propria rivoluzione per il mondo della moda, che Gucci con il suo director Alessandro Michele, sta portando avanti, sdoganando i limiti nel passato. Insomma un prezzo super accattivante per accaparrarsi le ultime scarpe da ginnastica, griffate Gucci. Ma come acquistarle? Basta collegarsi sull’app della Maison, scorrere fino alla voce Gucci sneakers Garage, ed iniziare la personalizzazione. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembra paradossale, ma è proprio così! La storica maison fiorentina, lancia le, ad un prezzo folle: 12,99. Peccato però che l’offerta sia virtuale, come le scarpe stesse. Avete capito bene, le, sono fatte di bit e vettori. Si possono indossare solo sulle piattaforme digitali. Una vera e propria rivoluzione per il mondo della moda, checon il suo director Alessandro Michele, sta portando avanti, sdoganando i limiti nel passato. Insomma un prezzo super accattivante per accaparrarsi le ultime scarpe da ginnastica, griffate. Ma come acquistarle? Basta collegarsi sull’app della Maison, scorrere fino alla voceGarage, ed iniziare la personalizzazione. ...

