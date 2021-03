Grillini appoggia Lepore | “Creiamo insieme il museo della lotta Lgbt”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Franco Grillini, leader di lungo corso del movimento omosessuale italiano e oggi presidente di Gaynet, si schiera per la candidatura di Matteo Lepore a sindaco di Bologna per il centrosinistra e affianca all’endorsement due proposte: nel 2022 saranno trascorsi 40 anni dalla storica assegnazione all’Arcigay del Cassero di porta Saragozza e la ricorrenza, pandemia permettendo, va celebrata con una “grandissima manifestazione” e anche con l’apertura di un museo dedicato alla storia delle lotte Lgbt sotto le Due torri. Idea che Lepore accoglie subito come “assolutamente interessante”.