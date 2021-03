Grecia | un perno dello scacchiere euromediterraneo

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 marzo 2021) Un nuovo faro puntato sul costone balcanico, un interlocutore atlantista nelle dinamiche euromediterranee preda delle ansie da Via della seta, un osservatorio privilegiato verso il bacino mediorientale. La2.0 si candida a essere tutto questo, in un momento storico e geopolitico caratterizzato da macro-cambiamenti che, come un fiume carsico, si sono incuneati in relazioni e alleanze. Nell’anno in cui si celebra il bicentenario della rivoluzione ellenica contro gli ottomani, curvone storico in cui caddero anche due giovanissimi italiani, Giuseppe Tosi e Carlo Serassi, l’occasione è quanto mai utile per scomporre il puzzle ellenico senza l’assillo dei fatti finanziari post-crisi 2012: ma, in virtù di una rinnovata postura legata alla politica estera, far decantare questo nuovo status in considerazione degli scacchieri primari presenti in quella sterminata prateria ...