Great Wall - Tre nuove elettriche al Salone di Bangkok (Di giovedì 25 marzo 2021) La Great Wall amplia la sua gamma aggiungendo tre nuovi modelli elettrici: in occasione del Salone di Bangkok, a margine della presentazione della Suv ibrida Harval H6, il costruttore cinese ha infatti svelato un pick-up a zero emissioni e le versioni aggiornate di due vetture economiche per la città che saranno commercializzate con il marchio Ora e che in Cina, grazie agli incentivi statali, sono proposte con un prezzo di partenza inferiore ai 10 mila euro. La Black Cat. La prima delle due citycar si chiama Black Cat ed è sostanzialmente la versione destinata al mercato globale della R1, una piccola cinque porte presentata più di due anni fa e fino a oggi venduta solo in Cina. Caratterizzata da un design esterno che ricorda molto quello della Smart ForFour, è spinta da un motore elettrico da 48 CV alimentato da una ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 marzo 2021) Laamplia la sua gamma aggiungendo tre nuovi modelli elettrici: in occasione deldi, a margine della presentazione della Suv ibrida Harval H6, il costruttore cinese ha infatti svelato un pick-up a zero emissioni e le versioni aggiornate di due vetture economiche per la città che saranno commercializzate con il marchio Ora e che in Cina, grazie agli incentivi statali, sono proposte con un prezzo di partenza inferiore ai 10 mila euro. La Black Cat. La prima delle due citycar si chiama Black Cat ed è sostanzialmente la versione destinata al mercato globale della R1, una piccola cinque porte presentata più di due anni fa e fino a oggi venduta solo in Cina. Caratterizzata da un design esterno che ricorda molto quello della Smart ForFour, è spinta da un motore elettrico da 48 CV alimentato da una ...

