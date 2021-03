Gratteri e il caso della prefazione: “Non c’entro con il negazionismo, ho ribadito l’allarme su come le mafie approfittano della pandemia” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Se legge la prefazione del libro, lei vedrà che tutto c’è tranne che negazionismo”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri non ci sta a passare per uno che sconfessa addirittura l’esistenza del Covid. Certo, può essere considerato una leggerezza se uno dei magistrati più esposti e impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta ha scritto la prefazione del libro Strage di Stato, firmato dal magistrato Angelo Giorgianni e dal medico Pasquale Bacco, noti per le loro posizioni negazioniste e complottiste. Forse sarebbe stato il caso di approfondire maggiormente le teorie dei due autori sul coronavirus e scoprire, per esempio, che l’estate scorsa Giorgianni, in un convegno organizzato da Vittorio Sgarbi e nel corso di un incontro alla Camera con la deputata ex M5s Sara Cunial, aveva parlato di “dittatura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Se legge ladel libro, lei vedrà che tutto c’è tranne che”. Il procuratore di Catanzaro Nicolanon ci sta a passare per uno che sconfessa addirittura l’esistenza del Covid. Certo, può essere considerato una leggerezza se uno dei magistrati più esposti e impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta ha scritto ladel libro Strage di Stato, firmato dal magistrato Angelo Giorgianni e dal medico Pasquale Bacco, noti per le loro posizioni negazioniste e complottiste. Forse sarebbe stato ildi approfondire maggiormente le teorie dei due autori sul coronavirus e scoprire, per esempio, che l’estate scorsa Giorgianni, in un convegno organizzato da Vittorio Sgarbi e nel corso di un incontro alla Camera con la deputata ex M5s Sara Cunial, aveva parlato di “dittatura ...

