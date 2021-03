Governatori vs Draghi Toti attacca il governo e fiuta la trappola | “No allo scaricabarile”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Alcune Regioni trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”. L’accusa, durissima, arriva da Mario, nel corso delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e venerdì.”Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni – ha detto il premier – persistono purtroppo importanti differenze regionali, che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti. Tutte le regioni devono attenersi alle priorità indicate dal Ministero della Salute”. Il ...

