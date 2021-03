Governare il futuro Avviso ai naviganti | cambiamo quelle password

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) (a cura di G. Scorza) Nei giorni della pandemia abbiamo progressivamente trasferito online la più parte della nostra esistenza nella dimensione professionale e in quella personale e abbiamo necessariamente affidato i nostri segreti più preziosi – in maniera più o meno consapevole – a una congerie interminabile di siti internet, app, servizi digitali. Nessuna sorpresa, dunque, se negli ultimi mesi tutti i dati relativi alla criminalità informatica raccontino di picchi sin qui mai raggiunti perché, naturalmente, i furbi, i truffatori, i ladri e i briganti seguono, non da oggi, le folle e il denaro.E la situazione, a ben vedere, è più grave di così. Perché in una manciata di mesi anche chi sin qui aveva guardato al digitale come un montanaro guarda al mare o come un pescatore guarda alla montagna ha dovuto forzatamente immergersi nella dimensione digitale e iniziare a usare servizi, app e ...