Golf, Matt Jones: il ritorno alla vittoria (Di giovedì 25 marzo 2021) Una grande vittoria settimana scorsa al The Honda Classic dominando il field dalla prima all’ultima giornata: un 61 iniziale ha permesso a Matt Jones di mantenere il vantaggio sugli avversari chiudendo con ben cinque colpi di vantaggio sul secondo classificato, lo statunitense Brandon Hagy. Una vittoria inaspettata per L’australiano Matt Jones, che nelle ultime uscite non aveva brillato dando segni di poter vincere un torneo. Infatti tra il 2020 ed il 2021 in 29 gare giocate ha ottenuto solamente tre top dieci e nessuna top tre. L’ultima prestazione di spicco infatti risale al quinto posto a pari merito con Charl Schwartel, Daniel Berger, e Maverick McNeily ottenuto all’AT&T Pebble Beach Pro-Am ad inizio 2020, ancora prima del lockdown e dello stop forzato per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Una grandesettimana scorsa al The Honda Classic dominando il field dprima all’ultima giornata: un 61 iniziale ha permesso adi mantenere il vantaggio sugli avversari chiudendo con ben cinque colpi di vantaggio sul secondo classificato, lo statunitense Brandon Hagy. Unainaspettata per L’australiano, che nelle ultime uscite non aveva brillato dando segni di poter vincere un torneo. Infatti tra il 2020 ed il 2021 in 29 gare giocate ha ottenuto solamente tre top dieci e nessuna top tre. L’ultima prestazione di spicco infatti risale al quinto posto a pari merito con Charl Schwartel, Daniel Berger, e Maverick McNeily ottenuto all’AT&T Pebble Beach Pro-Am ad inizio 2020, ancora prima del lockdown e dello stop forzato per ...

