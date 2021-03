Gli Usa stoppano le cure monoclonali; dubbi anche in Italia

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 marzo 2021) La FDA ha bloccato in tutti gli USA la distribuzione di Bamlanivimab 700 mg di Eli Lilly per l'inefficacia contro le varianti. Il farmaco è l'anticorpo monoclonale a cui si é dato il via all'utilizzo ine che prevede un investimento da 500 milioni di euro. Uno dei primi centri a partire con questo tipo di cura é stato l'ospedale Cisanello di Pisa, dove il prof. Francesco Menichetti direttore del reparto malattie infettive, ha iniziato in contemporanea la sperimentazione degli anticorpidi AstraZeneca e l'uso degli anticorpidi Eli Lilly. Gli anticorpisono una terapia che dovrebbe bloocare il Covid evitando lo sviluppo di forme gravi che richiedono il ricovero in ospedale. L'uso di questi farmaci è previsto nelle primissime fasi dell'infezione da Covid, altrimenti risultano ...