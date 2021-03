Gli Usa riaprono i canali diplomatici con i palestinesi interrotti da Trump (Di giovedì 25 marzo 2021) Un altro passo interessante: gli Stati Uniti riapriranno i canali diplomatici con i palestinesi che erano stati interrotti dall'amministrazione Trump. "Faremo passi per riaprire i canali diplomatici e ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Un altro passo interessante: gli Stati Uniti riapriranno icon iche erano statidall'amministrazione. "Faremo passi per riaprire ie ...

