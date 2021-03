Gli sciatori campani sul podio dei Campionati Italiani (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiZoncolan (Ud) – Altri due podi prestigiosi per gli sciatori della squadra del Comitato Campano Luigi Attanasio e Semire Daudi che hanno conquistato la medaglia d’argento nel superG della categoria Ragazzi ai Campionati Italiani sullo Zoncolan (Udine). Dopo un quarto posto ottenuto nello slalom gigante il giovane atleta dello sci club Settecolli, allenato dal napoletano Andrea Barulli, non si è accontentato di sfiorare il podio, ma voleva salirci sopra e aveva giurato a se stesso che ce l’avrebbe fatta. Così ha conquistato non solo il titolo di vicecampione Italiano, ma anche la medaglia d’argento nella combinata, grazie ai risultati del gigante e superG, ma anche all’11° posto nello slalom. Semire Dauti dello sci club Aremogna, ha avuto la stessa caparbietà. Dopo una stagione in cui ha vinto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiZoncolan (Ud) – Altri due podi prestigiosi per glidella squadra del Comitato Campano Luigi Attanasio e Semire Daudi che hanno conquistato la medaglia d’argento nel superG della categoria Ragazzi aisullo Zoncolan (Udine). Dopo un quarto posto ottenuto nello slalom gigante il giovane atleta dello sci club Settecolli, allenato dal napoletano Andrea Barulli, non si è accontentato di sfiorare il, ma voleva salirci sopra e aveva giurato a se stesso che ce l’avrebbe fatta. Così ha conquistato non solo il titolo di vicecampione Italiano, ma anche la medaglia d’argento nella combinata, grazie ai risultati del gigante e superG, ma anche all’11° posto nello slalom. Semire Dauti dello sci club Aremogna, ha avuto la stessa caparbietà. Dopo una stagione in cui ha vinto ...

