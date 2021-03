Gli inizi e il ritorno alla Lazio, le nazionali giovanili: chi era Daniel Guerini (Di giovedì 25 marzo 2021) Il calciatore della Primavera della Lazio Daniel Guerini è rimasto vittima di un incidente stradale a Roma. Feriti i due coetanei che viaggiavano con lui. Il calciatore era nato a Roma il 21 marzo del ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 25 marzo 2021) Il calciatore della Primavera dellaè rimasto vittima di un incidente stradale a Roma. Feriti i due coetanei che viaggiavano con lui. Il calciatore era nato a Roma il 21 marzo del ...

Advertising

GMorenghi : RT @ToniSonia: Caos vaccini, sostegni in grave ritardo e pochi, condono, mafiosi in libertà, guerra al blocco della prescrizione, respingim… - ferdina88233003 : RT @ToniSonia: Caos vaccini, sostegni in grave ritardo e pochi, condono, mafiosi in libertà, guerra al blocco della prescrizione, respingim… - EnricaCherubini : @DottAngeloC Dottore io sono una sua fan anche se gli inizi sono stati un po' turbolenti. Mi piacciono le persone o… - MuseLOMBARDIA : @1bs1d @RaiGulp Senza avere con noi gli indizi credici, Giacomo, anche se muse comprenderemmo solo gli inizi Gra… - Mc_Sky_Walker : #tommasozorzi #MaurizioCostanzoShow ora mi piacciono molto insieme, ma voglio ricordare gli inizi con #Rosy ?? #vvb -