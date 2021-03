(Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - "I cittadinihanno la sensazione di essere statida alcune case farmaceutiche, penso soprattutto ad AstraZeneca". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento al vertice Ue - in videoconferenza - in cui ha ripercorso i fatti legati allo stabilimento di Anagni sostenendo la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche. In Ue si litiga anche sulla ripartizione delle 10 milioni di dosi di Pfizer-BioNTech che sono state anticipate al secondo trimestre con un nuovo contratto della Commissione europea. A bloccare la concertazione è l'Austria, che guida un gruppo di sei Paesi dell'Europa centrale, che sostengono di essere stati svantaggiati nella prima assegnazione delle dosi. Sabato scorso il cancelliere Sebastian Kurz ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Draghi: 'Gli europei si sentono delusi da AstraZeneca' #draghi - Internazionale : Gli europei sono divisi tra il sollievo di ritrovare un partner statunitense e la speranza di ottenere un’autonomia… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Il trailer ufficiale di #SognoAzzurro, la miniserie #RAI che racconta il percorso degli #Azzurri… - FBusbani : RT @fisco24_info: 'Gli europei si sentono ingannati da AstraZeneca', dice Draghi: AGI - 'I cittadini europei hanno la sensazione di essere… - fisco24_info : 'Gli europei si sentono ingannati da AstraZeneca', dice Draghi: AGI - 'I cittadini europei hanno la sensazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli europei

EuNews

21.16 Draghi:non commettere errori in ripresa I cittadinisi sentono ingannati da alcune case farmaceutiche,dice il premier Draghi al Consiglio ... CitaUsa ad esempio:"Hanno un'unione ...strapagati burocratiresponsabili di questo enorme fallimento devono pagareerrori madornali che hanno commesso e non possono rimanere un minuto in più al loro posto '.Il premier in videoconferenza al Consiglio d’Europa ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati. Importanza di un lavoro comune sul certificato verde digitale e ...Draghi condivide pienamente la proposta della Commissione europea di introdurre un certificato verde digitale, invitando anche ad approfondire alcuni possibili ostacoli all’esecuzione del progetto.