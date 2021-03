Giornata Nazionale Dante Alighieri | Benigni | su Rai3 Il quinto dell’Inferno

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto, leggerà su“Il” in onore dinelladedicata a. Robertorecita ilsu(Getty Images)Nel 2021 ricorre il settecentesimo anniversario dalla sua morte,riproporrà la lettura di Roberto nel “Il”, andrà in onda Giovedì 25 Marzo alle ore 21.20. Venne trasmessa in onda su Rai1 il 29 Novembre del 2007, la recita del celebre attore era incentrata sulla passione che c’era tra Paolo e Francesca del Canto V. Dove possiamo trovare i versi “Ch’a ...

pfmajorino : In chiusura di giornata vorrei ricordare che #Salvini un mese fa disse che voleva proporre a #MarioDraghi il piano… - MiC_Italia : Oggi è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: segui la prémiere alle ore 11.00 sulla pagina… - ItalianAirForce : Oggi #25marzo è il #Dantedi, giornata nazionale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri ??? “Nel ciel che più de la… - Dorian221190 : RT @_Carabinieri_: Oggi #25marzo è il #Dantedì! Con queste immagini, anche l'Arma dei #Carabinieri celebra la Giornata nazionale dedicata a… - Fede28__ : RT @perchetendenza: #Dantedi: Perché oggi è la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta -

Roberto Benigni, leggerà su Rai3 "Il quinto dell'inferno" in onore di Dante nella Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.Viaggi sonori nella Divina Commedia, itinerari guidati da attori nei parchi e in altri luoghi di interesse della regione, conferenze, interviste e letture, il tutto organizzato perlopiù online e in st ...