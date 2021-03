Giornalismo d' inchiesta esaltato dal capolavoro

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Maurizio Acerbi Non si accettano scommesse. Se Collective non dovesse vincere nella categoria del Miglior Documentario ai prossimi Oscar, sarebbe un vero scandalo Non si accettano scommesse. Se Collective non dovesse vincere nella categoria del Miglior Documentario ai prossimi Oscar, sarebbe un vero scandalo. Questo (che concorre anche come Miglior Film Straniero) è probabilmente il più bel titolo suldopo Quarto Potere. Talmente (s)co(i)nvolgente ed emozionante da fartelo sembrare un grandissimo thriller, più che un documentario. Presentato alla Mostra di Venezia 2019, è finalmente arrivato, se non al cinema, almeno in televisione, con possibilità di noleggio sulla piattaforma IWonderfull. Di cosa parla il doc rumeno? Si parte da una tragedia, quella consumatasi il 30 ottobre 2015. Il Colectiv, per chi non ricordasse l'episodio, era una ...