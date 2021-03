Advertising

Giornale tedesco attacca Dante Alighieri: «Arrivista e plagiatore, anni luce dietro a Shakespeare» - Dante, l'incredibile attacco di un giornale tedesco: 'Arrivista e plagiatore, l'Italia ha poco da festeggiare' - Giornale tedesco attacca Dante: "Non ha inventato nulla". Franceschini: "Non ragioniam di loro…"

Secondo l'editoriale del, spiega Repubblica , ci sarebbe infatti ben poco da festeggiare: Dante viene definito un poeta medievale egocentrico e arrivista, 'anni luce dietro a ...Brunetto Latini, maestro e amico di Dante, scrisse la sua enciclopedia chiamata Livre du Trésor in francese', viene osservato sul. La stessa Commedia , sottintende Widmann, non ...Mentre l'Italia celebra Dante, di cui quest'anno ricorre il 700esimo anniversario della morte, un articolo pubblicato sulla stampa tedesca innesca la polemica. "Dividere il buono dal cattivo": è il ti ...Scatterà questa domenica l’obbligo di tampone anti-Covid per chi rientra dall’estero in Germania : lo conferma una nota del ministero della Sanità ...