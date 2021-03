Gianni Morandi, su Instagram la foto con Anna dall’ospedale (Di giovedì 25 marzo 2021) Il sorriso Gianni Morandi non lo perde mai, almeno dalle immagini sui social dove anche nei momenti più difficili dimostra di saper reagire con forza e coraggio. Questo emerge anche dell’ultimo scatto che il cantante ha pubblicato sul profilo Instagram dove lo si vede ricoverato in ospedale, con le braccia fasciate mentre la moglie Anna è intenta ad aiutarlo mangiare. Gianni, infatti, è stato vittima di un incidente: ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco mentre stava bruciando delle sterpaglie, evento che gli ha provocato ustioni su braccia e gambe. Per lui prima il pronto soccorso e poi il ricovero presso l’ospedale Bufalini di Cesena nel Centro Grandi Ustionati. Dopo i primi giorni di silenzio social, è poi tornato a interagire con i fan, pubblicando un video di saluti della sua squadra del cuore, ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021) Il sorrisonon lo perde mai, almeno dalle immagini sui social dove anche nei momenti più difficili dimostra di saper reagire con forza e coraggio. Questo emerge anche dell’ultimo scatto che il cantante ha pubblicato sul profilodove lo si vede ricoverato in ospedale, con le braccia fasciate mentre la moglieè intenta ad aiutarlo mangiare., infatti, è stato vittima di un incidente: ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco mentre stava bruciando delle sterpaglie, evento che gli ha provocato ustioni su braccia e gambe. Per lui prima il pronto soccorso e poi il ricovero presso l’ospedale Bufalini di Cesena nel Centro Grandi Ustionati. Dopo i primi giorni di silenzio social, è poi tornato a interagire con i fan, pubblicando un video di saluti della sua squadra del cuore, ...

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - razorblack66 : RT @noitre32: Perché Gianni Morandi può essere assistito in ospedale dalla moglie mentre, tantissimi nonnini tristi e soli, non possono es… - jabbaTM : RT @noitre32: Perché Gianni Morandi può essere assistito in ospedale dalla moglie mentre, tantissimi nonnini tristi e soli, non possono es… -