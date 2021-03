Gianni Morandi in ospedale, la foto con Anna scatena polemiche: ‘Questa foto non doveva essere pubblicata’ (Di giovedì 25 marzo 2021) Gianni Morandi continua la sua convalescenza in ospedale dopo le ustioni a mani e alle gambe mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino, ma non rinuncia a essere attivo sui social anche se l’ultima foto con Anna ha scatenato qualche polemica. Gianni Morandi, la degenza in ospedale raccontata su Instagram Il cantante 76enne ha reso pubblico uno scatto in cui si vede la moglie dargli da mangiare: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…” ha scritto a corredo della dolce immagine che, nonostante tutto, è stata profondamente criticata dagli utenti. Il motivo? La presenza della moglie in ospedale: “In ospedale non possiamo andare a ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 marzo 2021)continua la sua convalescenza indopo le ustioni a mani e alle gambe mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino, ma non rinuncia aattivo sui social anche se l’ultimaconhato qualche polemica., la degenza inraccontata su Instagram Il cantante 76enne ha reso pubblico uno scatto in cui si vede la moglie dargli da mangiare: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…” ha scritto a corredo della dolce immagine che, nonostante tutto, è stata profondamente criticata dagli utenti. Il motivo? La presenza della moglie in: “Innon possiamo andare a ...

repubblica : Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?' - chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - ItalianiZ : RT @noitre32: Perché Gianni Morandi può essere assistito in ospedale dalla moglie mentre, tantissimi nonnini tristi e soli, non possono es… - cinziotta73 : RT @noitre32: Perché Gianni Morandi può essere assistito in ospedale dalla moglie mentre, tantissimi nonnini tristi e soli, non possono es… -