Giacomo Agostini, lutto in famiglia per l’ex leggenda del motomondiale (Di giovedì 25 marzo 2021) : la terribile notizia è proprio di queste ore. Terribile lutto per Giacomo Agostini, ex leggenda del motomondiale e pilota italiano più titolato della storia grazie ai suoi 15 campionati mondiali vinti. All’età di 74 anni, infatti, si è spento il fratello Gabriele che combatteva da tempo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) : la terribile notizia è proprio di queste ore. Terribileper, exdele pilota italiano più titolato della storia grazie ai suoi 15 campionati mondiali vinti. All’età di 74 anni, infatti, si è spento il fratello Gabriele che combatteva da tempo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

automotorinews : ?? Lutto per il 15 volte Campione del Mondo di motociclismo Giacomo #Agostini, se n'è andato il fratello Gabriele… - sportface2016 : #MotoGP, grave lutto per Giacomo #Agostini: morto il fratello Gabriele - infoitsport : Giacomo Agostini: dubbi su Marc Marquez e Valentino Rossi - motosprint : Lutto per Giacomo #Agostini: è morto il fratello Gabriele - sportal_it : Giacomo Agostini: dubbi su Marc Marquez e Valentino Rossi -