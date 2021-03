Gf Vip 5, Andrea Zenga risponde alle ultime dichiarazioni di Dayane Mello sulla sua storia con Rosalinda Cannavò (Di giovedì 25 marzo 2021) Andrea Zenga ha confermato ancora una volta l’amore per Rosalinda Cannavò. Un sentimento nato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e cresciuto al di fuori. I due oggi, sono più affiatati che mai. Andrea, ha voluto parlare della vita lontano dalle telecamere con la Cannavò, per RadioGossipeNewsItalia. Nella puntata dedicata al format #turchesando di Turchese Baracchi, abbiamo potuto scoprire come stanno vivendo la situazione di lockdown: Sul ‘Ti amo’ preferirei tenerlo per noi. Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante. proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 marzo 2021)ha confermato ancora una volta l’amore per. Un sentimento nato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e cresciuto al di fuori. I due oggi, sono più affiatati che mai., ha voluto parlare della vita lontano dtelecamere con la, per RadioGossipeNewsItalia. Nella puntata dedicata al format #turchesando di Turchese Baracchi, abbiamo potuto scoprire come stanno vivendo la situazione di lockdown: Sul ‘Ti amo’ preferirei tenerlo per noi. Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante. proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella ...

