Germania-Islanda | gol immediato di Goretzka | mancino al volo super VIDEO

(Di giovedì 25 marzo 2021) Leonha sbloccato le marcature durante, incontro valido per l’esordio delle due squadre ai giorni delle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Il centrocampista di proprietà del Bayern Monaco ha colpito la difesa islandese mediante unalstrepitoso, al termine di un’azione teutonica articolata e ben amministrata da Gnabry e compagni. Di seguito ildella rete diall’, avvenuto al 3? di gioco. GOLSportFace.

Advertising

SkySport : Germania: un giocatore positivo, ma stasera con l'Islanda si gioca - Daniele20052013 : Formazioni ufficiali Germania Islanda: Gosens nemmeno in panchina - sportface2016 : #GermaniaIslanda, il VIDEO del gol di #Goretzka - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Germania già avanti 2-0 sull'Islanda, così, en passant. - TrxpQueej : Ma Germania - Islanda stanno già 2-0 wtf -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Islanda

Diretta/(risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! INGHILTERRA SAN MARINO: LE SODDISFAZIONI PER IL TITANO La diretta di Inghilterra San Marino proporrà una missione ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Pochissimi minuti all'inizio di, possiamo però ancora fare qualche accenno alla storia della partita che oggi sarà ...Un giocatore della nazionale tedesca e' risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto la federcalcio della Germania, che non ha precisato se l'accaduto ...La Federcalcio tedesca ha comunicato che anche Marcel Halstenberg, giocatore del Lipsia, risulta positivo al Covid-19. Il difensore, cosi' come ...