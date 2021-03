Gentleman Jack: su laF la storia della ‘prima lesbica moderna’ (Di giovedì 25 marzo 2021) Gentleman Jack Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista – prima donna a scalare il Monte Perdido e il Vignemale – considerata anche “la prima lesbica moderna” per la libertà con cui viveva apertamente le sue scelte sentimentali e perché protagonista del primo matrimonio tra due donne nella storia del Regno Unito: Anne Lister, nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, culla della prima rivoluzione industriale, era una personalità forte, indipendente e anticonvenzionale, ricordata soprattutto per i suoi diari, aggiunti nel 2011 al programma dell’UNESCO Memoria del mondo; 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta del Novecento. Una vita straordinaria, pubblica e privata, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 marzo 2021)Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista – prima donna a scalare il Monte Perdido e il Vignemale – considerata anche “la primamoderna” per la libertà con cui viveva apertamente le sue scelte sentimentali e perché protagonista del primo matrimonio tra due donne nelladel Regno Unito: Anne Lister, nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, cullaprima rivoluzione industriale, era una personalità forte, indipendente e anticonvenzionale, ricordata soprattutto per i suoi diari, aggiunti nel 2011 al programma dell’UNESCO Memoria del mondo; 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta del Novecento. Una vita straordinaria, pubblica e privata, ...

