GdS - Inter - Sassuolo e Juve - Napoli allo stesso orario. Il motivo è la UCL (Di giovedì 25 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport chiarisce il perché Inter - Sassuolo e Juventus - Napoli, i due recuperi del 7 aprile, si giocheranno allo stesso orario . Il motivo per cui entrambi i recuperi si giocheranno ... Leggi su 100x100napoli (Di giovedì 25 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport chiarisce il perchéntus -, i due recuperi del 7 aprile, si giocheranno. Ilper cui entrambi i recuperi si giocheranno ...

Advertising

capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - _intermagazine : GdS – Inter, per il post Handanovic c’è anche Meret: 25 milioni la richiesta del Napoli - SpazioInter : GdS - Eriksen ormai imprescindibile per l'Inter di Conte - - 100x100Napoli : La motivazione dietro l'orario delle 18 e 45 per i due recuperi di #SerieA, tra cui #Juventus-#Napoli. -