Garavaglia: "Il passaporto vaccinale sarà fondamentale per il turismo" (Di giovedì 25 marzo 2021) Il passaporto vaccinale "È fondamentale, sono già iniziate un po' di prenotazioni dall'estero, dagli Stati Uniti, verso l'Italia, in particolare per chi è già vaccinato, quindi si sta muovendo un po' tutto il settore su questo". Così afferma il ministro del turismo. passaporto vaccinale: le parole di Garavaglia Massimo Garavaglia riferisce: "Se pensiamo alla Sardegna, a quello che è successo l'anno scorso, proprio il 31 di questo mese all'aeroporto di Olbia inaugurano il centro per i test, quindi si potrà andare in Sardegna in sicurezza, che è una sicurezza per i cittadini sardi ma è una sicurezza anche per i turisti. Questa è sicuramente una strada" ha aggiunto il ministro. L'obiettivo è che su questo si vada tutti insieme in Europa e si ...

