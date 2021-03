Furti in abitazioni nel centro storico di Roma. Smantellata organizzazione (Di giovedì 25 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia Roma centro, nelle prime ore del mattino, hanno fatto scattare l’operazione “OPEN DOOR”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – avviata nel mese di Luglio 2020, ha portato ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 4 persone (due uomini e due donne) di nazionalità serba (etnia rom), per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di Furti in abitazione e ricettazione. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma centro, sono scaturite dall’analisi dei numerosi Furti in abitazione commessi nel centro ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 25 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia, nelle prime ore del mattino, hanno fatto scattare l’operazione “OPEN DOOR”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di– avviata nel mese di Luglio 2020, ha portato ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di 4 persone (due uomini e due donne) di nazionalità serba (etnia rom), per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione diin abitazione e ricettazione. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia, sono scaturite dall’analisi dei numerosiin abitazione commessi nel...

elenaricci1491 : #Furti in abitazioni nel centro storico di Roma. Smantellata organizzazione - forzearmatenews : #Furti in abitazioni nel centro storico di Roma. Smantellata organizzazione - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Roma, furti in abitazioni nel centro della Capitale: presa banda - SkyTG24 : Roma, furti in abitazioni nel centro della Capitale: presa banda - SiciliaTV : Due furti in abitazione, negli ultimi giorni, si sono verificati tra San Leone e Maddalusa.... #furti #Polizia… -