Fulvio Abbate risponde alla querela di Tommaso Zorzi e gli lancia una frecciatina | “Ha ritrovato la parola”

Leggi su biccy

(Di giovedì 25 marzo 2021)ieri sera – dopo aver visto il Maurizio Costanzo Show con ospite Giorgia Meloni e– ha scritto su Twitter: “Voi siete, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre Resistenza!” Un tweet che non è affatto piaciuto al vincitore del Grande Fratello Vip che via Instagram ha comunicato allo scrittore di averloto per “porre finediarrea verbale” nei suoi confronti. “carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di ...