Francia, la terza ondata preoccupa il governo: "Situazione allarmante". E aumentano le pressioni per la chiusura delle scuole (Di giovedì 25 marzo 2021) La terza ondata di contagi preoccupa la Francia. E le misure adottate fin qui dal governo per affrontare l'aumento dei casi di Covid e l'impennata dovuta alla variante inglese viene messa sotto accusa da sanitari e scienziati. Oggi il governo ha annunciato ulteriori restrizioni: "Ci sono state 45.000 diagnosi di positività nelle ultime 24 ore", ha detto il ministro Olivier Véran nel corso di una conferenza stampa. E 408 persone sono entrate in rianimazione. "La tendenza è ovunque all'accelerazione". Quindi ha annunciato il passaggio in zona rossa di altri 3 dipartimenti, dove "la pressione dell'epidemia è allarmante", e che si aggiungono ai 16 già in "allerta rafforzata". Si tratta del Rodano (Lione), dell'Aube (a est di Parigi) e della Nièvre (centro).

Francia,siamo in una sorta di terza ondata con le varianti - Ultima Ora Agenzia ANSA

