Francia | infortunio Kante | lesione alla coscia sinistra

(Di giovedì 25 marzo 2021)per. Il centrocampista del Chelsea ha abbandonato il ritiro della nazionale francese Pessime notizie per la. N’Goloha dovuto abbandonare il ritiro della nazionale a causa di unmuscolare. Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto il centrocampista del Chelsea hanno evidenziato una. Leggi su Calcionews24.com

antidisagio1 : @AndreaPintore5 Pogba che comunque torna da infortunio e i 90min non li ha. E Francia che pareggia. E si, il nostro… - PaoloGaucho80 : sembrava strano che fisico di cartapesca Calabria non subiva un infortunio...spazio al Re di Francia -

... in riva al Mediterraneo è tornato a essere quell'attaccante che nelle giovanili di OL e... che ha pensato a Gouri diverse volte , anche dopo il terribileal ginocchio dell'agosto ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTAUCRAINA/ Video streaming tv: 7 gol dei Bleus ... Fernando Santos l'assenza di Rui Patricio, vittima di un terribile. Il portiere titolare ...Brutte notizie per la Francia, ma anche per il Chelsea e le Euroleghe: N'Golo Kanté ha lasciato la Nazionale transalpina a causa di un infortunio. Lo ha comunicato il sito ufficiale della Federazione ...1 Solo Haaland meglio di lui. Amine Gouiri è uno degli uomini copertina della Ligue 1 targata 2020-21, uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo destinato ad avere grande mercato. Meri ...