Francavilla Fontana si porta avanti: ordinanza, chiusure per Palme e Pasqua Provvedimento del sindaco (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana: Il sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Il Provvedimento avrà una validità temporanea e produrrà i suoi effetti esclusivamente nel prossimo fine settimana, 27 e 28 marzo, e nel weekend di Pasqua, dal 3 al 5 aprile. In queste giornate è disposta la chiusura della Villa Comunale, il divieto di utilizzo delle aree attrezzate presenti nei luoghi pubblici, la chiusura al pubblico del Cimitero e il divieto di stazionamento e permanenza in prossimità dei luoghi di culto. È sempre fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente. Il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: IlAntonello Denuzzo ha emanato unacon ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Ilavrà una validità temporanea e produrrà i suoi effetti esclusivamente nel prossimo fine settimana, 27 e 28 marzo, e nel weekend di, dal 3 al 5 aprile. In queste giornate è disposta la chiusura della Villa Comunale, il divieto di utilizzo delle aree attrezzate presenti nei luoghi pubblici, la chiusura al pubblico del Cimitero e il divieto di stazionamento e permanenza in prossimità dei luoghi di culto. È sempre fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Fontana Ordinanza del Sindaco con ulteriori provvedimenti per il contenimento del contagio Il Sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus a Francavilla Fontana. Il provvedimento avrà una validità temporanea e produrrà i suoi effetti esclusivamente nel prossimo fine settimana, 27 e 28 marzo, e nel weekend di Pasqua, dal 3 al 5 aprile. In ...

Chirurgia generale di Francavilla Fontana, un bilancio dell'attività Brundisium.net Tweet Negli ultimi 16 mesi, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, nella Unità operativa di Chirurgia generale dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana sono stati eseguiti circa 1300 interventi chirurgici in elezione e in urgenza, prevalentemente ad alta complessità. Le patologie trattate sono quelle oncologiche, come i tumori del ...

