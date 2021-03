Forse non tutti sanno che la zona di Porto Rotondo era già conosciuta nel 1600 (Di giovedì 25 marzo 2021) (Visited 138 times, 138 visits today) Notizie Simili: Le mascherine anti - Covid: le caratteristiche e le… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… Alla scoperta dell'... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 25 marzo 2021) (Visited 138 times, 138 visits today) Notizie Simili: Le mascherine anti - Covid: le caratteristiche e le… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… Alla scoperta dell'...

Advertising

myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - LivePaola : Io non so se qualcuno sta pensando che la campagna vaccinale andrà organizzata su base ricorrente, forse ogni anno.… - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Non siamo al picco, forse ci siamo illusi' - otbcoraline : o forse la faccia di un ragazzo con una neonata in casa che magari la notte non dorme e piange e allora lui deve cu… - Andrea1306 : @ArielObsidian91 Forse non è entrata in un territorio proprio suo ma non è che lo ha fatto per sfregio. Non so, com… -