Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ledidelmatch valido per la 1ª giornata del campionato del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: leEcco gli schieramentididel, match valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.(4-3-3) – Donnarumma; Emerson Palmieri, Bonucci, Chiellini, Florenzi; Verratti, Locatelli, Pellegrini; Insigne, Immobile, Berardi. Allenatore: ManciniDEL(3-5-2): Peacock-Farrell, Dallas, Evans, Cathcart; Smith, Mc Nair, Mccan, Davis, Evans; Megennis, White Allenatore: Baraclough Leggi su ...

Advertising

thefootiemag : RT @DiMarzio: #ItaliaIrlandadelNord, le scelte ufficiali degli allenatori - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia-Irlanda del Nord, formazioni ufficiali: Insigne titolare: Italia… - calciodangolo_ : ?? Le formazioni ufficiali di #ItaliaIrlandadelNord: #Locatelli e #Berardi titolari, panchina per #Barella. Al fianc… - _SiGonfiaLaRete : #ItaliaIrlandadelNord, le formazioni ufficiali - Fantacalcio : Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

TUTTO mercato WEB

Ledi Italia - Irlanda del Nord ITALIA (4 - 3 - 3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Lo. Pellegrini, Locatelli, Verratti; D. Berardi, Immobile, L. ...... ma San Marino dopo una lunghissima sfilza di sconfitte in partiteè tornata a ottenere ... CLASSIFICHE/ Diretta gol live: in campo a Sofia! PROBABILIINGHILTERRA SAN MARINO Le ...La nuova formula degli Europei under 21 desta molta curiosità, tanti appassionati stanno guardando questa manifestazione, ricca più che mai di giovani interessanti: l’Italia è inserita in un girone no ...Le formazioni ufficiali di Italia Irlanda del Nord match valido per la 1ª giornata del campionato del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ...