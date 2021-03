Ford - L' Ovale blu porta nuove produzioni in Spagna e cancella la Mondeo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lacontinua ad attrarre nuovi investimenti in ambito automobilistico: dopo quelli della Seat e della Renault annunciati nei giorni scorsi, laha comunicato l'arrivo di ulterioriper il suo stabilimento di Valencia. In particolare, nel quadro delle strategie di elettrificazione della fabbrica spagnola, sarà potenziata la capacità di assemblaggio dei pacchi batteria e sarà avviata, verso la fine del 2022, la produzione del powertrain Duratec da 2.5 litri, già disponibile per i modelli Kuga ibrida plug-in e Kuga, Galaxy e S-Max full hybrid ma finora realizzato a Chihuahua (Messico). Investiti 2,5 miliardi di euro. "Questo è un altro passo nel viaggio verso l'elettrificazione della, verso un futuro di vetture completamente elettriche. Così dimostriamo il nostro continuo impegno nel potenziamento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ford Ovale

Quattroruote

'Il segmento di mercato in cui compete la Mondeo è in calo da anni ed è sceso di circa l'80% dal 2000' ha affermato un portavoce dell'Blu . Le vendite diModeo sono iniziate nel 1993 e da ...La, invece, ha deciso di chiudere del tutto un impianto in Ohio e di ridurre i turni, per ... L'blu, che ha chiuso i cancelli anche alla fabbrica di Colonia, ha rivisto al rialzo le stime ...La Spagna continua ad attrarre nuovi investimenti in ambito automobilistico: dopo quelli della Seat e della Renault annunciati nei giorni scorsi, la Ford ha comunicato l’arrivo di ulteriori produzioni ...La Casa dell'Ovale Blu ci prova con Google. Android Auto su tutti i modelli Ford e Lincoln a partire dal 2023.